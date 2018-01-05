” نادين السياط ” أول سعودية تتخصص في الأمن الجنائي الأمريكي

نايف السالم(صدى):

أوضحت المحققة السعودية نادين السياط ، المتخصصة في الأمن الجنائي تجربتها في العمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، بأنها بحثت بين التخصصات في المدينة الأميركية التي كانت تسكنها ووجدت تخصص العدالة الجنائية فاختارته واستكملت الماجستير.

وأضافت تدربت مع الشرطة الأميركية بولاية كلورادو لمدة أربعة أشهر، كما أمتد مدة تدريبها بين العمل المكتبي والميداني وحضرت خلالها جلسات تحقيق مع متهمين وشهود بالإضافة إلى عملها في معمل الأدلة الجنائية .

وأشارت إلى أبرز الجرائم التي مازالت عالقة في رأسها قضية قتل زوج لزوجته وأجريت التحقيقات مع ابني الزوجين أحدهما عمره سبع سنوات والأخر تسع سنوات ولم يكن الأطفال في حالة استيعاب الوضع.

وأشادت السياط بالشرطة الأميركية لاستخدامها التكنولوجيا وأحدث التقنيات بشكل مستمر، مشيرة إلى خطورة المجرمين في السجون الأميركية.