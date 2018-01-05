سجن وتغريم مراهق لسرقته حساب الفنانة سيمون

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة سيمون لسرقة حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” وبريدها الخاص، واستغلالهما لسبها وقذفها .

وعلى الفور تقدمت الفنانة سيمون فيليب ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المصرية، تفيد قيام مجهول بسرقة حساب ” فيسبوك ” والبريد الإلكتروني الخاصين بها.

وأضافت ” سيمون ” أن مرتكب الواقعة استخدم الحساب ” المسروق ” في نشر عبارات ورسائل تتضمن سبًّا وقذفًا لها، وخادشة للحياء العام والشرف، وتابعت أن المتهم أرسل على بريد صفحتها العامة رسائل تهديد، ما أصابها بأضرار أدبية واجتماعية جسيمة.

وبتتبع الجهاز المستخدم في سرقة حساب الفنانة تمكَّن رجال إدارة المعلومات بوزارة الداخلية من تحديد هوية المتهم، وتبيَّن أنه مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، ويقيم بإمبابة، وبضبطه عثر بحوزته على الـ ” لاب توب ” المستخدم في الاستيلاء على حساب الفنانة سيمون.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب التهم المنسوبة إليه، لكنه أكد أنه لم يكن يعلم أن الحساب خاص بالفنانة سيمون، وبعرضه على المحكمة قضت بسجنه أسبوع وتغريمه 20 ألف جنيه مصري.