القبض على مواطن احترف النصب 9 سنوات بخداع ضحاياه بأسلوب احترافي

أبها(صدى):

نجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة خميس مشيط في فك غموض قضايا سرقة ونصب واحتيال نفذها شخصاً يوهم ضحاياه بأنه أحد موظفي الجهات الحكومية.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش في تفاصيل الحادثة أن شرطة المنطقة تلقت بلاغات عدة في أوقات مختلفة ومراكز مختلفة على مدى السنوات التسع الماضية تفيد بأن شخصاً يُوهم المجني عليهم من كبار السن، بأنه أحد موظفي الجهات الحكومية، ويرغب في أخذ بياناتهم ومرافقتهم إلى منازلهم ثم يتحايل عليهم.

وأضاف أن الجاني كان يطلب من ضحاياه إخراج ما لديهم من مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية تلافياً لعدم اكتشافها من قبل لجنة حكومية ستزورهم وفق زعمه، ثم يقوم بسرقة هذه المبالغ والمقتنيات.

ولفت أن المتابعة الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم وتبيّن أنه سعودي الجنسية في العقد السادس من العمر، وتمّ توقيفه بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان، وتقرّر استمرار توقيف المتهم وإشعار النيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق بحسب الاختصاص.