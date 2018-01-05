بعد استضافة الدوحة للاعب إسرائيلي.. تطور وسم تطبيع اتحاد التنس مرفوض
أعلن سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي، والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، وعضو مجلس إدارة الهيئة الملكية، تطور كبير في وسم تطبيع اتحاد التنس مرفوض.
وأكد ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمى على تويتر، مشاركة العديد من الإعلاميين المحسوبين على السلطة والمكروهين لدى الشعب القطري في الوسم؛ بسبب علمهم بقرب نهاية ” تنظيم الحمدين ” .
وأشار لوجود معلومات حول إلغاء استضافة الدوحة للاعب الإسرائيلي ” دودي سيلا ” ، في بطولة قطر المفتوحة في التنس، مع سجن الإعلاميين الذين لن يغردوا بالولاء للتنظيم.
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