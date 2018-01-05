  • الجمعة 5

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بعد استضافة الدوحة للاعب إسرائيلي.. تطور وسم تطبيع اتحاد التنس مرفوض

بعد استضافة الدوحة للاعب إسرائيلي.. تطور وسم تطبيع اتحاد التنس مرفوض

بعد استضافة الدوحة للاعب إسرائيلي.. تطور وسم تطبيع اتحاد التنس مرفوض
طلال الغامدي(صدى):

أعلن سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي، والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، وعضو مجلس إدارة الهيئة الملكية، تطور كبير في وسم تطبيع اتحاد التنس مرفوض.

وأكد ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمى على تويتر، مشاركة العديد من الإعلاميين المحسوبين على السلطة والمكروهين لدى الشعب القطري في الوسم؛ بسبب علمهم بقرب نهاية ” تنظيم الحمدين ” .

وأشار لوجود معلومات حول إلغاء استضافة الدوحة للاعب الإسرائيلي ” دودي سيلا ” ، في بطولة قطر المفتوحة في التنس، مع سجن الإعلاميين الذين لن يغردوا بالولاء للتنظيم.

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *