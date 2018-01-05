بعد استضافة الدوحة للاعب إسرائيلي.. تطور وسم تطبيع اتحاد التنس مرفوض

طلال الغامدي(صدى):

أعلن سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي، والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، وعضو مجلس إدارة الهيئة الملكية، تطور كبير في وسم تطبيع اتحاد التنس مرفوض.

وأكد ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمى على تويتر، مشاركة العديد من الإعلاميين المحسوبين على السلطة والمكروهين لدى الشعب القطري في الوسم؛ بسبب علمهم بقرب نهاية ” تنظيم الحمدين ” .

وأشار لوجود معلومات حول إلغاء استضافة الدوحة للاعب الإسرائيلي ” دودي سيلا ” ، في بطولة قطر المفتوحة في التنس، مع سجن الإعلاميين الذين لن يغردوا بالولاء للتنظيم.