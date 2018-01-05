رجل يتخلص من الخلاف القضائي مع زوجته بقتل طفلتيهما والانتحار

تونس(صدى):

أقدم رجل تونسي يٌدعى حمدي روين 46 عاماً ، مهاجر في مدينة West sacramento بمقاطعة “ يولو ” في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على قتل ابنتيه البالغتان 12 و9 سنوات من العمر ثم انتحر، لانهاء الخلاف مع طليقته الأمريكية حول حضانة الطفلتين .

حيث عثر أحد المواطنين على حمدي برفقة طفلتيه بالمقعد الخلفي للسيارة والثلاثة متوفيين، وتم استدعاء الشرطة التي أمرت بنقل الجثامين لمستشفى مدينة ويست سكرامنتو، وبالكشف الطبي تبين أن الجريمة الثلاثية ارتكبها الأب الذي انتحر بعد قتله لابنتيه صوفي وسارة.

أما الدافع، فهو أن روين كان على خلاف قضائي منذ سنوات مع مطلقته الأمريكية Amy Hunter حول حضانة الابنتين، واتهمته محكمة مثل أمامها الشهر الماضي، بانتهاك أمر الحماية المفروضة عليهما بعد منح الحضانة لوالدتهما المعتنقة الإسلام، فقرر كما يبدو حل المشكلة بالأسلوب الصعب الممتنع، أي إنهاء حياته بيديه بعد قتله للابنتين، بطريقة لم تظهر عليهما معها أي إصابات دموية، منعاً منه لبقائهما في عهدة الأم.