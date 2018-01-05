الخميس المقبل.. انطلاق رالي حائل 2018

نواف السالم(صدى):

ينطلق رالي حائل نيسان 2018، يوم الخميس للأسبوع المقبل، ويستمر لمدة عشرة أيام.

وينقسم الرالي إلى أربع مراحل، ويشمل سباق للسيارات، والدراجات النارية، وأكثر من 40 فعالية للعائلات والشباب.

وذكر المركز الإعلامي للرالي بأنه هناك 49 متسابقاً محلياً وعالمياً مشاركون في سباق السيارات, بينما يتنافس 10 متسابقين في سباق الدراجات النارية.

وأضاف المركز بأن المرحلة الأولى الاستعراضية ستنطلق من قرين عنز البرية, والمرحلة الثانية هي بقعاء، والثالثة هي مرحلة النفود الكبير، أما الرابعة فهي مرحلة الغزالة .