بازل السويسري يهنيء ” صلاح “

نواف السالم(صدى):

قدم نادي بازل السويسري التهنئة للمهاجم المصري محمد صلاح على فوزه بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2017.

ونشر بازل صوراً لصلاح بينما كان محترفاً في صفوفه بين موسمي 2012 و2014، وكتب :“ تهانينا لمو صلاح لحصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا ” وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن بازل كان بوابة صلاح الأولى نحو أوروبا، بعد نشأته في صفوف المقاولون العرب المصري، إذ احترف بعدها في تشيلسي الإنجليزي ثم فيورنتينا وروما الإيطاليين قبل العودة للبريميير ليغ من بوابة ليفربول.