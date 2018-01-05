” الملك سلمان للإغاثة ” يواصل تقديم العلاج لـ2560 لاجئا يمنيا في جيبوتي

فهمي محمد(صدى):

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي، تقديم خدماتها الطبية لـ 2560 لاجئًا يمنيًا، حيث بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج والمراجعين خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين 2017م، 1937 حالة.

وتراوحت الحالات التي جرى استقبالها في العيادات بين تخصصات الأمراض الباطنية، والأنف والأذن، والعظام, والجراحة العامة، والمسالك البولية، والأمراض المتوطنة، والجلدية والحساسية، وأمراض العيون، والأسنان، والأمراض النفسية، والنساء والولادة، والنزلات المعوية والشعبية للأطفال.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، وهي أحد البرامج التي يقدمها المركز للأخوة اليمنيين اللاجئين في جيبوتي.