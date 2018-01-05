مواطن ينتحل صفة رجال الأمن ويمتهن السرقة بالخرج.. والشرطة تلقي القبض عليه

سعيد العجل(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في الرياض القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن، وامتهن السرقات والاحتيال على العاملين في المحلات التجارية بالخرج.

وأوضحت شرطة الرياض في تفاصيل الحادثة؛ أنه وفقاً لما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية لصور مرفق بها مقطع صوتي يتضمن قيام شخص بانتحال صفة رجل أمن، ويمتهن سرقة المبالغ النقدية من خلال الاحتيال على العاملين وموظفي المحال التجارية والمستوصفات بمحافظة الخرج.

وأضاف في بيانها أنه لأهمية ذلك، لما فيه من جرأة واستغلال لمكانة رجل الأمن، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة من كشف هويته والقبض عليه (مواطن؛ في العقد الخامس)، وتبيّن ارتباطه بثلاث سرقات مشابهة منتحلاً صفة رجل أمن، وتمّ توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة حسب الاختصاص.

