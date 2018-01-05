ريم عبدالله : العين حق

الجمعة 5
يناير
أحفظ الله يحفظك.
اصبح كثير من الناس مايؤمنون بالقضاء والقدر
كل شي عندهم عين اي حادث قال صابتني عين
لو يقوم الصبح يلقى خشمه مسدود يقول صابتني عين
العين حق لكن لها علامات ودلائل وليس كل مايصيب الانسان بسبب العين
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حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 46 دقيقة
أحفظ الله يحفظك.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 40 دقيقة
اصبح كثير من الناس مايؤمنون بالقضاء والقدر
كل شي عندهم عين اي حادث قال صابتني عين
لو يقوم الصبح يلقى خشمه مسدود يقول صابتني عين
العين حق لكن لها علامات ودلائل وليس كل مايصيب الانسان بسبب العين