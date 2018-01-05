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  3. ريم عبدالله : العين حق

ريم عبدالله : العين حق




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 40 دقيقة

اصبح كثير من الناس مايؤمنون بالقضاء والقدر
كل شي عندهم عين اي حادث قال صابتني عين
لو يقوم الصبح يلقى خشمه مسدود يقول صابتني عين
العين حق لكن لها علامات ودلائل وليس كل مايصيب الانسان بسبب العين

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