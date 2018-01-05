الصحة تغلق 3 مجمعات طبية مخالفة بجازان

تركي السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحة إغلاق ثلاثة مجمعات طبية ومعملين للأسنان في جازان نظرا لوجود عدد من المخالفات إضافة إلى عدم وجود ترخيص للمؤسسة.

وقال الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” حرصاً على سلامتكم.. الصحة : إغلاق (٣) مجمعات طبية ومعملين للأسنان في جازان لوجود عدد من المخالفات ” .

وأضاف : ” المخالفات تتمثل في عدم وجود كوادر طبية، نقص في التجهيزات ووجود كوادر طبية غير مرخصة، عدم وجود ترخيص للمؤسسة ” .