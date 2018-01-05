الصحة تغلق 3 مجمعات طبية مخالفة بجازان
أعلنت وزارة الصحة إغلاق ثلاثة مجمعات طبية ومعملين للأسنان في جازان نظرا لوجود عدد من المخالفات إضافة إلى عدم وجود ترخيص للمؤسسة.
وقال الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” حرصاً على سلامتكم.. الصحة : إغلاق (٣) مجمعات طبية ومعملين للأسنان في جازان لوجود عدد من المخالفات ” .
وأضاف : ” المخالفات تتمثل في عدم وجود كوادر طبية، نقص في التجهيزات ووجود كوادر طبية غير مرخصة، عدم وجود ترخيص للمؤسسة ” .
ابوالمعتصم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
ممكن اسماء المراكز