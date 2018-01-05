فضيحة قطرية جديدة.. ديون ” جوعان ” مادة دسمة للصحافة العالمية
وجدت الصحافة الغربية خاصة، والعالمية عامة، ديون جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، مادة دسمة لموضوعاتها الصحفية، لتناقشها تارة وتسخر منها تارة أخرى.
وتهرب ” جوعان ” ، من سداد ديونه لكبار مدربي الخيول في بريطانيا وأوروبا، حيث استقطب مدربي خيول للعمل بمركز ” الشقب ” ، وتعمد تأخير مستحقاتهم منذ 6 أشهر.
وسخرت الصحف البريطانية من تهرب شقيق أمير قطر من سداد ديونه البالغة مليون جنيه إسترليني، حيث اعتبرتها صحيفة ” التايمز ” فضيحة تحرج الدوحة قبل مونديال 2022.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15140 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا حول و لا قوة الا بالله
الحين امه موزه ما لقت الا اسم جوعان كي تسمي المسكين بهذا الاسم
ايش الغباء المستفحل في العائله والجوعان هذا مرتاح على اسمه
بما ان اسمه جوعان فمن المؤكد ما عنده اموال يسدد رواتب المدربين