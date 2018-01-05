فضيحة قطرية جديدة.. ديون ” جوعان ” مادة دسمة للصحافة العالمية

طلال الضوي(صدى):

وجدت الصحافة الغربية خاصة، والعالمية عامة، ديون جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، مادة دسمة لموضوعاتها الصحفية، لتناقشها تارة وتسخر منها تارة أخرى.

وتهرب ” جوعان ” ، من سداد ديونه لكبار مدربي الخيول في بريطانيا وأوروبا، حيث استقطب مدربي خيول للعمل بمركز ” الشقب ” ، وتعمد تأخير مستحقاتهم منذ 6 أشهر.

وسخرت الصحف البريطانية من تهرب شقيق أمير قطر من سداد ديونه البالغة مليون جنيه إسترليني، حيث اعتبرتها صحيفة ” التايمز ” فضيحة تحرج الدوحة قبل مونديال 2022.