بالفيديو.. زايد آل نهيان لقطر: لا نريد منكم شئ ولن نتعامل معكم

طلال الضوي(صدى):

أبان سلطان سحيم آل ثاني، رئيس المعارضة القطرية، موقف الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله، المشرف تجاه مصر، والدفاع عنها في وجه تنظيم الحمدين، من خلال مقطع فيديو يوضح فيه كيف يتم التعامل مع النظام القطري.

ونشر سحيم عبر صفحته الرسمية بتويتر، مقطع الفيديو، قائلًا: ” موقف الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله المشرف ودفاعه عن مصر في وجه تنظيم الحمدين ووصفه اياهم بالزعاطيط الهزل لله درك من قائد محنك قد عرفت كيف تتعامل مع النظام القطري بسد الباب وقطع العلاقات معه ” .

ويظهر زايد آل نهيان رحمه الله في الفيديو، مستنكرًا ما فعله نظام حامدين تجاه مصر، بوزنها وثقلها ، فهي بلد العلم، والجميع يتعلم منها ” مضيفًا بالتوجه لقطر: لا نريد منكم شئ، ولن نتعامل معكم ” .