” حماية المستهلك ” توضح كيفية اختيار إضاءة غير مكلفة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” كيفية شراء إضاءة لا تجهد الميزانية ، مشيرة إلى أن معدل استهلاك الإضاءة التقليدية المتوهجة 100 وات/ 1600 لومينز والعمر الافتراضي لها 750 ساعة، بينما الهالوجين المتوهجة معدل استهلاكها 77 وات/ 1600 لومينز والعمر الافتراضي لها 1000 ساعة كما يمكن التحكم في شدة الإضاءة.

وقالت أن الفلورسنت المدمجة يبلغ معدل استهلاكها 23 وات/ 1600لومينز والعمر الافتراضي لها 10.000ساعة، ويمكن التحكم في شدة إضاءتها كما تحتاج معاملة خاصة في تدويرها، بينما معدل استهلاك الليد يبلغ 20 وات/ 1600 لومينز، والعمر الافتراضي لها 25.000 ساعة، ولها قوة في الأداء والتحمل ويمكن التحكم في شدة الإضاءة.