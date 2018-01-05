” نار وغضب داخل البيت الأبيض ” يثير غضب ترامب

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكتاب الجديد ” نار وغضب داخل البيت الأبيض ” للكاتب مايكل وولف، المتعلق بحملته الانتخابية والذي من المقرر إصداره اليوم الجمعة ملئ بالأكاذيب والتحريف ومصادر غير موجودة، وليس له أي دليل من الصحة.

وقال ترامب ” انظروا إلى تاريخ هذا الرجل وشاهدوا ما سيحدث له ولستيف القذر ” ، ولم يوضح ترامب إذا كان يعني بهذا الكلام رئيس الدار الذي سينشر هذا الكتاب أم يقصد مسؤول الاستراتجيات السابق في البيت الأبيض ستيف بانون .

ونشر يوم الأربعاء الماضي، مقاطع من الكتاب واقتباسات من مساعدين ترامب بينهم ستيف بانون تتضمن الاقتباسات شكوك حول أهلية ترامب لمهام الرئاسة وأنه جبان وغير مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي ، الأمر الذي أثار غضب البيت الأبيض، وندد ترامب بتصريحات ستيف بانون للكتاب معبرا أنه فقد عقله.