” حساب المواطن ” يعلن معالجة أكثر من 80 ألف طلب لتضمينهم بالدفعة الثالثة

عادل الحربي(صدى):

أعلن برنامج ” حساب المواطن ” الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الجمعة أن إدارة البرنامج تعمل على معالجة أكثر من 80 ألف طلب تسجيل جديد غير مكتمل.

وأوضح في تغريدة عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن ذلك يأتي من أجل تضمينهم في دفعة استحقاق الدعم الثالثة المقرر صرفها في 10 فبراير القادم.