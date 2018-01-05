تعزيزات أمنية في إيران تأهبا لجمعة الغضب

طهران(صدى):

كثفت قوات الأمن الإيرانية، من تواجدها في عدد من المناطق التي تشهد الاحتجاجات والاشتباكات، لورود أنباء عن تنظيم المؤيدون لنظام الملالي تظاهرات جديدة لدعم حكومة حسن روحاني.

ونشر ناشطون في مدينة شهر ابريشم، مقطع فيديو يبرز إقدام السلطات على إرسال تعزيزات أمنية، ومركبات مصفحة إلى عدد من مناطق الاضطرابات، وذلك وسط مخاوف من اندلاع تظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة.

وتواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي أن المعارضين للتسلسل الهرمي الديني، يخططون إلى عرقلة صلاة الجمعة بهتافات مناهضة للنظام.