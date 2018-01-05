سقطة إعلامية مضحكة.. بشار الأسد رئيس أمريكا على شاشات إيران

طهران(صدى):

سخر ناشطون إيرانيون، من شبكات قنوات التليفزيون الإيراني، بعد ارتكابه خطأ مثير للضحك.

وأخطأ التليفزيون الإيراني، ونشر صورة الرئيس السوري بشار الأسد بدلا من صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلقا ” بشار الأسد رئيس جمهور آمريكا ” .