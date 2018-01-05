سقطة إعلامية مضحكة.. بشار الأسد رئيس أمريكا على شاشات إيران
سخر ناشطون إيرانيون، من شبكات قنوات التليفزيون الإيراني، بعد ارتكابه خطأ مثير للضحك.
وأخطأ التليفزيون الإيراني، ونشر صورة الرئيس السوري بشار الأسد بدلا من صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلقا ” بشار الأسد رئيس جمهور آمريكا ” .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الاهطل ابو اذان حتى خمس دجاج مايصلح يرئسها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم اهلك الخامنئي وروحاني وبشار النعجه وكف شرهم عن المسلمين