” مارك زوكربيرغ ” يعزم تصليحات بالفيسبوك في عام 2018

واشنطن(صدى):

أعلن مارك زوكربرغ رئيس شركة فيسبوك، أحد أغنى الأشخاص في العالم، عن هدفه لعام2018، بأنه يسعى لوضع الشركة على أرض أكثر صلابة ، وقد نشر على موقع التواصل الاجتماعي أن العالم أصبح يشعر بحالة من الانقسام والتوتر بسبب الفيسبوك.

وأشار إلى انتشار خطابات الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قد طالب قانون في ألمانيا، بحذف خطابات العنف والكراهية من الفيسبوك وتويتر حذف.

وأوضح أن هدفه هذا العام التركيز على إصلاح تلك المسائل الهامة وهو يعتبره تحدي شخصي، موضحا لن نمنع جميع الأخطاء ولكن يمكننا وضع الكثير من الإجراءات التي تمنع إساءة استخدام الفيسبوك