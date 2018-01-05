حلا نوره ترد على متابعيها: أنا سعودية
ردت الفنانة السعودية حلا نوره على تعليق إحدى المتابعات ” ما تصدقوها ياجماعة من بياضها مبين عليها إيرانية مو سعودية ” .
وقالت نوره في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بإنستجرام ” أنا مو كذابة والله انتي بتضحكي.. أنا مو مبين عليا سعودية.. والله أنا سعودية وفشتوني من الأسئلة عن الجنسية ” .
وتابعت حلا، ” يا أما أنا أمي أردنية لهيك آخذه بياضها، وكمان كتير بنات سعوديات بيض ما شاء الله خصوصاً بنات الشمال ” .
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلامها صحيح البياض مو تهمة انها مو سعودية
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف حلا نورة
يعني هي حلا وابوها نورة 😅
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11762 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم صحيح بنات الشمال فيهم بياض غير عن باقي المناطق
لان اغلب الامهات سوريات واردنيات …هالشي معروف لاجدال فيه ✋✋
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11762 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم صحيح بنات الشمال فيهم بياض غير عن باقي المناطق
لان اغلب الامهات سوريات واردنيات …هالشي معروف لاجدال فيه ✋✋
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا شليويحه ..البرص وابو بريص كلهم ابيض..
والفنان صونيتان تغنى بالسمرا وسحب على البيضاء.. في اغنيته المشهوره .. جميل واسمر وجهك زي القمر…
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11762 ] نشر منذ 1 ساعة
لكن ماهينفع البياض ان لم يكن فيه جمال 😊
abu ammar[ عدد التعليقات: 15140 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي يقول ان السعوديه ما هي بيضاء ولا هي حلوه واللي يقول ام ركبه سوداء
هذه الفئه من الناس يتكلم عن نفسه وعن مجتمعه وعن بيئته اللي هو عايش فيها
السعوديه اجمل من الايرانيه و الفرنسيه ومن الشاميه والمغربيه بكثير
لا يقلل من الفتاه السعوديه الا حاقد واعمى بصر و بصيره
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 42 دقيقة
دعني من ذكر نسب أب وجد وفخر يعليك سور المجد ما الفخر إلا في التقى والزهد وطاعةٌ تعطي جنان الخلد.