حلا نوره ترد على متابعيها: أنا سعودية

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة السعودية حلا نوره على تعليق إحدى المتابعات ” ما تصدقوها ياجماعة من بياضها مبين عليها إيرانية مو سعودية ” .

وقالت نوره في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بإنستجرام ” أنا مو كذابة والله انتي بتضحكي.. أنا مو مبين عليا سعودية.. والله أنا سعودية وفشتوني من الأسئلة عن الجنسية ” .

وتابعت حلا، ” يا أما أنا أمي أردنية لهيك آخذه بياضها، وكمان كتير بنات سعوديات بيض ما شاء الله خصوصاً بنات الشمال ” .