سلطات الاحتلال تقر إقامة آلاف الوحدات السكنية لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

واس(صدى):

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إقامة آلاف الوحدات السكنية لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قرر خطة جديدة لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، من ضمنها مناقصات تسويق أراض لبناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أرائيل المقامة على أراضي سلفيت.

ونقلت مصادر إعلامية الليلة الماضية، عن مسؤول إسرائيلي حكومي، أنه بالإضافة إلى هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في مستوطنة ” آرئيل ” ، يعقد ” مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية ” ، الأسبوع المقبل، جلسة من المفترض أن يمنح فيها التراخيص اللازمة للشروع ببناء 225 وحدة سكانية إضافية في مستوطنات إضافية مختلفة، وكذلك اقرار مخططات لاحقه لبناء نحو 1145 وحدة سكنية جديدة في مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.