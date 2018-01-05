اعتدى جنسيا على ابنتيه وعرضهما على طالبي المتعة الحرام والصغرى تفضحه

أبوظبي(صدى):

تجرد أب من مشاعر الرحمة وأقدم على الأعتداء جنسياً على ابنته ومحاولة اغتصاب الثانية ، وتحريضهما على ممارسة الفجور .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت شرطة مدينة رأس الخيمة الإماراتية بلاغ من فتاة قاصر ، تفيدي بتعرضها لمحاولة اغتصاب على يد والدها ، وتحريضها هي وشقيقتها الكبرى على ممارسة الفجور .

وعقب القبض على الوالد وتقديمه للنيابة العامة ، وجهت اليه تهمًا عدة منها الاتجار بالبشر، والتحريض على ممارسة الفجور، وارتكاب جريمة الزنا بإحدى ابنتيه، ومحاولة اغتصاب ابنته الثانية القاصر، والتي قامت بتسجيل إحدى الجلسات بينها وبين أبيها، بعدما اشتكت إلى زوجة أبيها، والتي لم تفعل شيئًا، حتى قامت بتسجيل الجلسة الثانية، وتقديم بلاغ رسمي للجهات الشرطية المختصة.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهم وهو من جنسيه عربية ومقيم بالامارات بعرض ابنتيه على طالبي المتعة الحرام لمدة 6 أعوام، وقيامه بمحاولة اغتصاب ابنته الصغرى القاصر، داخل مركبته خلال توصيلها لأحد الزبائن.