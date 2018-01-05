وفاة وإصابات عدة إثر حوادث مرورية بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع عددا من حوادث التصادم والانقلاب بمنطقة الباحة مما أسفر عن مصرح شخص وإصابة آخرين.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، وقوع حادثة أمام الإمارة بالباحة وباشرت الجهات المختصة الواقعة.

وأضاف وقع حادث في معشوقة – الناصف ووجدت الفرق الإسعافية حالة خطيرة وتم التعامل مع الإصابة، كما توفى شخص في حادث وقع بمفرق عويرة بالمندق وعند وصول الفرق الإسعافية اكتشفت وفاته.

وتوجهت الفرق الإسعافية فور وقوع حادث في عقبة الملك فهد بالباحة وتم التعامل مع الإصابة ونقلت لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وأكد الزهراني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث .