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بالفيديو.. انقاذ طفل من هجوم 4 أسماك قرش في اللحظات الأخيرة

بالفيديو.. انقاذ طفل من هجوم 4 أسماك قرش في اللحظات الأخيرة
ناساو(صدى):

أنقذت العناية الإلهية ، طفل في جزر الباهاما وتمكن من النجاة من هجوم 4 أسماك قرش، وذلك بفضل مصور طائرة دون طيار كان يتواجد في المكان، ولاحظ إعداد أسماك القرش للهجوم.

وظهر الطفل في مقطع فيديو متداول وهو يركض نحو الماء دون الاشتباه بالخطر، ليسبح متجهًا مباشرة نحو الأسماك المفترسة القريبة منه.

وعلى الفور قدر تكاتشينكو، خطورة الوضع، ونادى الطفل الذي تمكن من الخروج من المياه في اللحظة الأخيرة قبل الهجوم.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 2 ساعتين

صدق منظر مرعب و الحمد لله ربنا نجاه

[ عدد التعليقات: 7863 ] نشر منذ 2 ساعتين

كفاه الله شر هذه الوحوش

[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 1 ساعة

كاد ان يكون طعاما لها
سبحان من انجاه

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