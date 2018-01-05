بالفيديو.. انقاذ طفل من هجوم 4 أسماك قرش في اللحظات الأخيرة
أنقذت العناية الإلهية ، طفل في جزر الباهاما وتمكن من النجاة من هجوم 4 أسماك قرش، وذلك بفضل مصور طائرة دون طيار كان يتواجد في المكان، ولاحظ إعداد أسماك القرش للهجوم.
وظهر الطفل في مقطع فيديو متداول وهو يركض نحو الماء دون الاشتباه بالخطر، ليسبح متجهًا مباشرة نحو الأسماك المفترسة القريبة منه.
وعلى الفور قدر تكاتشينكو، خطورة الوضع، ونادى الطفل الذي تمكن من الخروج من المياه في اللحظة الأخيرة قبل الهجوم.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدق منظر مرعب و الحمد لله ربنا نجاه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7863 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفاه الله شر هذه الوحوش
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 1 ساعة
فكة الله سبحانة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 1 ساعة
كاد ان يكون طعاما لها
سبحان من انجاه