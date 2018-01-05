بالفيديو.. انقاذ طفل من هجوم 4 أسماك قرش في اللحظات الأخيرة

ناساو(صدى):

أنقذت العناية الإلهية ، طفل في جزر الباهاما وتمكن من النجاة من هجوم 4 أسماك قرش، وذلك بفضل مصور طائرة دون طيار كان يتواجد في المكان، ولاحظ إعداد أسماك القرش للهجوم.

وظهر الطفل في مقطع فيديو متداول وهو يركض نحو الماء دون الاشتباه بالخطر، ليسبح متجهًا مباشرة نحو الأسماك المفترسة القريبة منه.

وعلى الفور قدر تكاتشينكو، خطورة الوضع، ونادى الطفل الذي تمكن من الخروج من المياه في اللحظة الأخيرة قبل الهجوم.