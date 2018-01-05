بالصور.. أمير جازان ينوب عن القيادة في عزاء ذوي شهداء الداير بني مالك

تركي السالم(صدى):

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد أمير منطقة جازان، أمس الخميس، بالتعازي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لذوي خمسة من أبناء جبال آل يحي بمحافظة الداير بني مالك بالشريط الحدودي بمنطقة جازان إثر استشهادهم في انفجار لغم حوثي.

وأكد أمير جازان بالنيابة ، خلال زيارة العزاء التي قام بها سموه لذوي الشهداء بمحافظة الداير بني مالك بالدور البطولي الذي قام به أبناء القبيلة في نقل الجرحى لحظة وقوع الحادث ودور الجهات الأمنية في الرد بكل حزم على من قاموا بهذا الفعل.

كما تفقد، عددا من المصابين من أبناء جبال آل يحي بمحافظة بني مالك بالشريط الحدودي بمنطقة جازان، المنومين بمستشفى محافظة الدائر بني مالك العام ومستشفى الملك فهد المركزي بجازان، إثر تعرضهم لانفجار لغم.

