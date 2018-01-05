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مصرع 12 شخصا إثر انقلاب عبارة إندونيسيا

مصرع 12 شخصا إثر انقلاب عبارة إندونيسيا
جاكرتا(صدى):

لاقى 12 إندونيسيا مصرعهم في انقلاب عبارة، الأربعاء الماضي، بقرب إقليم ” سومطرة الجنوبية ” في إندونيسيا.

وقال رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، محمد سيوجي، إن العبارة غرقت بسبب اضطراب حركة الملاحة البحرية أثناء إبحارها من “ بانيواسين ” إلى “ باليمبانج ” .

وأضاف أنه تم العثور على جثتين يوم الأربعاء، بينما تم انتشال عشرة جثث، أمس الخميس، وصباح اليوم، وأشار إلى أن شخصا لا يزال في عداد المفقودين.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 49 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
اللهم ارحم اموات المسلمين

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