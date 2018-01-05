مصرع 12 شخصا إثر انقلاب عبارة إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

لاقى 12 إندونيسيا مصرعهم في انقلاب عبارة، الأربعاء الماضي، بقرب إقليم ” سومطرة الجنوبية ” في إندونيسيا.

وقال رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، محمد سيوجي، إن العبارة غرقت بسبب اضطراب حركة الملاحة البحرية أثناء إبحارها من “ بانيواسين ” إلى “ باليمبانج ” .

وأضاف أنه تم العثور على جثتين يوم الأربعاء، بينما تم انتشال عشرة جثث، أمس الخميس، وصباح اليوم، وأشار إلى أن شخصا لا يزال في عداد المفقودين.