مصرع 12 شخصا إثر انقلاب عبارة إندونيسيا
لاقى 12 إندونيسيا مصرعهم في انقلاب عبارة، الأربعاء الماضي، بقرب إقليم ” سومطرة الجنوبية ” في إندونيسيا.
وقال رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، محمد سيوجي، إن العبارة غرقت بسبب اضطراب حركة الملاحة البحرية أثناء إبحارها من “ بانيواسين ” إلى “ باليمبانج ” .
وأضاف أنه تم العثور على جثتين يوم الأربعاء، بينما تم انتشال عشرة جثث، أمس الخميس، وصباح اليوم، وأشار إلى أن شخصا لا يزال في عداد المفقودين.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 49 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
اللهم ارحم اموات المسلمين