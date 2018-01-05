شتاء المدينة المنورة بنكهة النعناع والورد

أماني الغامدي(صدى):

يزداد طلب الزوار والمعتمرين القادمين إلى المدينة المنورة، بشراء النعناع والورد خاصة في فصل الشتاء؛ لتقديمها كهدايا للأسر والأصدقاء.

ويتكون نعناع المدينة المنورة من: النعناع المغربي، النعناع الحساوي، النعناع الدوش، مثل وادي الحسا الذي اشتهر بالنعناع الحساوي نسبة للوادي، ومزارع الورد في المدينة المنورة لا تقل شهرة عن النعناع حيث تتميز برائحة زكية تجذب الزوار.