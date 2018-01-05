شتاء المدينة المنورة بنكهة النعناع والورد
يزداد طلب الزوار والمعتمرين القادمين إلى المدينة المنورة، بشراء النعناع والورد خاصة في فصل الشتاء؛ لتقديمها كهدايا للأسر والأصدقاء.
ويتكون نعناع المدينة المنورة من: النعناع المغربي، النعناع الحساوي، النعناع الدوش، مثل وادي الحسا الذي اشتهر بالنعناع الحساوي نسبة للوادي، ومزارع الورد في المدينة المنورة لا تقل شهرة عن النعناع حيث تتميز برائحة زكية تجذب الزوار.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين
abu ammar[ عدد التعليقات: 15140 ] نشر منذ 51 دقيقة
فعلا نعناع المدينه مشهور و مميز
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22842 ] نشر منذ 34 دقيقة
عليه الصلاة والسلام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22842 ] نشر منذ 33 دقيقة
لذيذ😋😋😋😋😋😋😋😋😋
يا حسرتي شكلي باموت وانا مارحت المدينه 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 ولا حجيت