وظائف شاغرة بمجموعة الشلهوب التجارية
أعلنت مجموعة شركات الشلهوب التجارية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين وتشترط أن يكون المتقدم من حملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم للعمل في إحدى فروعها بالرياض، جدة، جازان ، الخبر .
وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة كالتالي:
1. تنفيذي مبيعات (للنساء/ جازان)
2. تنفيذي مبيعات (للنساء/ جدة).
3. مدرب فني (الرياض).
4. تنفيذي مبيعات (للنساء/ الرياض).
5. مشرف متجر (للنساء/ الرياض).
6. مدير شؤون الموظفين (الرياض).
7. تنفيذي مبيعات (للنساء/ الخبر).
وأكدت أن التقديم عبر الموقع الإلكتروني بدء منذ 4 يناير 2018 ، ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: من هنا.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلوها دكتوراة افضل …