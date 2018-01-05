وظائف شاغرة بمجموعة الشلهوب التجارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات الشلهوب التجارية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين وتشترط أن يكون المتقدم من حملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم للعمل في إحدى فروعها بالرياض، جدة، جازان ، الخبر .

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة كالتالي:

1. تنفيذي مبيعات (للنساء/ جازان)

2. تنفيذي مبيعات (للنساء/ جدة).

3. مدرب فني (الرياض).

4. تنفيذي مبيعات (للنساء/ الرياض).

5. مشرف متجر (للنساء/ الرياض).

6. مدير شؤون الموظفين (الرياض).

7. تنفيذي مبيعات (للنساء/ الخبر).

وأكدت أن التقديم عبر الموقع الإلكتروني بدء منذ 4 يناير 2018 ، ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: من هنا.