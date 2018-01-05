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وظائف شاغرة بمجموعة الشلهوب التجارية

وظائف شاغرة بمجموعة الشلهوب التجارية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات الشلهوب التجارية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين وتشترط أن يكون المتقدم من حملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم للعمل في إحدى فروعها بالرياض، جدة، جازان ، الخبر .
وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة كالتالي:
1. تنفيذي مبيعات (للنساء/ جازان)
2. تنفيذي مبيعات (للنساء/ جدة).
3. مدرب فني (الرياض).
4. تنفيذي مبيعات (للنساء/ الرياض).
5. مشرف متجر (للنساء/ الرياض).
6. مدير شؤون الموظفين (الرياض).
7. تنفيذي مبيعات (للنساء/ الخبر).
وأكدت أن التقديم عبر الموقع الإلكتروني بدء منذ 4 يناير 2018 ، ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: من هنا.


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