بالفيديو.. متسولة تخدع المارة بطريقة غير متوقعة

نيودلهي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” مقطع فيديو لطريقة مبتكرة استخدمتها متسولة هندية لخداع المارة.

وظهر بالفيديو ، المارة وهم يمسكون بالطفل الذي بصحبة المتسولة، وأخذ يزيل الشاش عن يده ورأسه، حيث ربطت يده وكأنها ذات إعاقة ورأسه كأنه يعانى من حروق، لكن بعد إزالة الشاش وجد المارة الطفل سليما من أي إصابات، وتعرضت الأم وطفلها للتعنيف قبل تركها تسير لحال سبيلها.