وظائف شاغرة بشركة بكتيل السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بكتيل السعودية “ BECHTEL ” ، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن توافر 11 وظيفة شاغرة في المجالات الهندسية ولإدارية.

وتتاح هذه الوظائف للسعوديين والمقيمين، لحملة شهادة البكالوريوس فأعلى، للعمل بفروع الشركة في الرياض، والجبيل.

الوظائف المتاحة هي :

1. مهندس أول ضوابط المشروع.

2. مسؤول اتفاقية اتحاد الشركات.

3. مساعد مهندس مقيم.

4. مهندس أصول النظام.

5. مهندس تصاميم.

6. رئيس المهندسين المعماريين.

7. رئيس المهندسين المدنيين.

8. مدير التخطيط.

9. مدير ضوابط المشروع.

10. مهندس مشروع – تطوير الموقع.

11. مهندس أول تيار منخفض.

وقالت الشركة إلى أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني منذ يوم 4 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المتاحة: من هنا .