وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة BAE SYSTEMS المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للعمل بفروع الشركة في الرياض ،تبوك، الطائف، والوظائف المتوفرة على النحو التالي: أخصائي سلامة المنتجات، مشرف ميكانيكية ، رئيس علاقات الموظفين، مسؤول أنظمة الدعم الأرضي ،وفني إصلاح ملحقات طائرات.

وأوضحت أن ضمن شروطها أن يكون المتقدم على إحدى هذه الوظائف من السعوديين وحملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، مشيرة من يرغب في التقديم ومعرفة مزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا .