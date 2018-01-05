هيئة أمريكية للمستثمرين: التعامل بالـ ” بيتكوين ” مخاطرة ليست مسؤوليتنا

واشنطن(صدى):

حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أمس الخميس، المستثمرين من العملة الرقمية ” بيتكوين ” ، مخلية مسؤوليتها تجاه أي خسارة في التعاملات مع أطراف غير قانونية.

وصرح جاي كلايتون رئيس اللجنة في بيان، إن مروجين كثيرين للاستثمارات في العملات الرقمية لا يتبعون القوانين الاتحادية أو قوانين الولايات التي تنظم التعاملات في الأوراق المالية.

ونقل البيان أن “ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والهيئات المنظمة للأسواق المالية في الولايات تلاحق الانتهاكات، لكننا ننبهكم مرة أخرى إلى أنكم إذا خسرتم أموالًا، فإن هناك مخاطرة كبيرة بأن جهودنا لن تسفر عن استعادة استثماراتكم ” .