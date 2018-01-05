هبوط طائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ مواطن تعرض لأزمة قلبية

علي القحطاني(صدى):

عادت طائرة تابعة للخطوط السعودية متجهة للرياض، صباح اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد إقلاعها؛ لتعرض مواطن سعودي لأزمة قلبية حادة فور الإقلاع في الهواء.

وقالت المصادر الملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى إشارة من الخطوط الجوية السعودية رقم 314، تطالب بالعودة للمطار لإنقاذ حياة راكب سعودي أصيب بأزمة قلبية حادة .

وأضافت المصادر، تم السماح للطائرة بالهبوط في موقع إيكو 202، وإخطار إدارة الحجر الصحي بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، لتوقيع الكشف الطبي على الراكب.

وقد تم إلغاء سفره، ونقله إلى مستشفى كليوباترا لاستكمال تلقى العلاج.