  • الجمعة 5

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. المخلافي يكشف عن الشروط المنصوصة للتفاوض مع ” الحوثي “

المخلافي يكشف عن الشروط المنصوصة للتفاوض مع ” الحوثي “

المخلافي يكشف عن الشروط المنصوصة للتفاوض مع ” الحوثي “
فهمي محمد(صدى):

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، عن تحديد الشرعية اليمنية 5 شروط جديدة، للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع ميليشيات الحوثي.

وتشمل الشروط المحددة للتفاوض، وفق ما صرح المخلافي كالآتي:
1- توقف الميليشيات الانقلابية عن كل الجرائم المرتكبة ضد السياسيين والمدنيين في اليمن
2- الإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء
3- وقف إطلاق الصواريخ والاعتداءات على المدن وحصارها
4- السماج للإغاثة بالوصول إلى المواطنيين من دون اعتراضها
5- الاستعداد الصريح والواضح للاتزام بالمرجعيات الثلاث وألا تكون المفاوضات إلا على أساس تلك المرجعيات.


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *