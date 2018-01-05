المخلافي يكشف عن الشروط المنصوصة للتفاوض مع ” الحوثي “
أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، عن تحديد الشرعية اليمنية 5 شروط جديدة، للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع ميليشيات الحوثي.
وتشمل الشروط المحددة للتفاوض، وفق ما صرح المخلافي كالآتي:
1- توقف الميليشيات الانقلابية عن كل الجرائم المرتكبة ضد السياسيين والمدنيين في اليمن
2- الإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء
3- وقف إطلاق الصواريخ والاعتداءات على المدن وحصارها
4- السماج للإغاثة بالوصول إلى المواطنيين من دون اعتراضها
5- الاستعداد الصريح والواضح للاتزام بالمرجعيات الثلاث وألا تكون المفاوضات إلا على أساس تلك المرجعيات.
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