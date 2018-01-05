المخلافي يكشف عن الشروط المنصوصة للتفاوض مع ” الحوثي “

فهمي محمد(صدى):

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، عن تحديد الشرعية اليمنية 5 شروط جديدة، للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع ميليشيات الحوثي.

وتشمل الشروط المحددة للتفاوض، وفق ما صرح المخلافي كالآتي:

1- توقف الميليشيات الانقلابية عن كل الجرائم المرتكبة ضد السياسيين والمدنيين في اليمن

2- الإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء

3- وقف إطلاق الصواريخ والاعتداءات على المدن وحصارها

4- السماج للإغاثة بالوصول إلى المواطنيين من دون اعتراضها

5- الاستعداد الصريح والواضح للاتزام بالمرجعيات الثلاث وألا تكون المفاوضات إلا على أساس تلك المرجعيات.