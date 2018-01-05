الكمية الصحية للجسم من السكر الأبيض

نورة الشهري(صدى):

أوضحت تقارير طبية أن السبب الأول في الإصابة بمرض السكري تناول السكر الأبيض وشراب الذرة عالي الفركتوز، الذي يضاف إلى المشروبات والأغذية المصنعة.

وأكدت دراسة حديثة أن السكريات التي تضاف تؤدي إلى تخزين الدهون الحشوية حول البطن وارتفاع ضغط الدم، كما أنها تلعب دورا رئيسيا في مشكلة ضعف حساسية الجسم للأنسولين.

وأشارت دراسة أخرى أن السكر المضاف تتراوح نسبته بين 20و 25 % من السعرات الحرارية مع العلم أن الحد الأقصى من السعرات الحرارية من السكريات يجب أن تكون 19% ما يعادل تسعة ملاعق من السكر.

وتوصي منظمة الصحة العالمية أن يكون الحد الأقصى ملعقتين ونصف من السكر، واستبعاد المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ومراعاة تناول كميات قليلة من الشوكولا والاكتفاء بالسكر الطبيعي الموجود في الفواكه.