برنامج لإصلاح سفاري على أجهزة آبل

واشنطن(صدى):

تستعد شركة آبل، لبث برنامج إصلاحي لمتصفح الإنترنت سفاري، على أجهزة آي فون وآي باد وماك خلال أيام، بعد اكتشاف عيوبا جعلت الأجهزة أكثر عرضة للاختراق.

وأعلن جوجل التابع لشركة ألفابت، أمس الأول، عيبين رئيسيين في الشرائح أحدهما يسمى ميلتداون؛ يؤثر على رقائق شركة آنتل فقط، وآخر يسمى سبيكتر؛ يؤثر على كل رقائق الكمبيوتر.

ودفعت هذه الأنباء لبيع مكثف لأسهم انتل مع محاولة المستثمرين تقييم التكاليف على شركة صناعة رقائق الكمبيوتر.

وتتعرض الأجهزة التي تعمل بنظامي ماك وأي أو إس لهجمات سبيكتر من خلال شفرة يمكن أن تتواجد في أنظمة تصفح الإنترنت.