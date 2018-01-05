بالفيديو.. حماس عريس يضع عروسته في موقف محرج أمام المعازيم
وضع عريس عروسته في موقف مٌحرج أمام المعازيم في حفل الزفاف، بسبب تهوره وحماسع الزائد، حيث تسبب في سقوطها بطريقة مروعة .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العريس وهو يرقص مع عروسة ” سلو ” على أحد الأغاني الرومانسية مما تسبب في حماس العريس الذي حمل عروسة وراح يلف بها مما تسبب في فقدان توازنه وسقط هو وهي على الأرض أمام المعازيم.
شوفوا الحماس الزايد شو بيعمل👇🙄#mimi
Posted by Lebanese Style on Saturday, December 30, 2017
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