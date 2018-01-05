بالفيديو.. حماس عريس يضع عروسته في موقف محرج أمام المعازيم

أماني الغامدي(صدى):

وضع عريس عروسته في موقف مٌحرج أمام المعازيم في حفل الزفاف، بسبب تهوره وحماسع الزائد، حيث تسبب في سقوطها بطريقة مروعة .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العريس وهو يرقص مع عروسة ” سلو ” على أحد الأغاني الرومانسية مما تسبب في حماس العريس الذي حمل عروسة وراح يلف بها مما تسبب في فقدان توازنه وسقط هو وهي على الأرض أمام المعازيم.