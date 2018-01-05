خلال 6 أشهر.. عودة 37% من العاطلين إلى عملهم

طلال الغامدي(صدى):

سجل عدد العاملين الذين عاودوا العمل مرة أخرى، بعد إنقطاعهم عنه، خلال السنة أشهر الماضية، 31.376 عاملا، أي 36.7% من العاطلين الذين سبق لهم العمل.

وأظهرت مقارن بين التقارير الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لسوق العمل للربعين الثاني والثالث من عام 2017 انخفاض نسبة العاطلين عن العمل ممن سبق لهم العمل بنسب متفاوتة بين الذكور والإناث.

وقال مسؤول قسم الموارد البشرية في إحدى شركات القطاع الخاص عبدالله العمران، إن متطلبات شغل الوظائف غالبا ما تتطلب وجود خبرة سابقة، مما يؤهل أصحاب الخبرات السابقة للعمل من جديد بشكل أسهل ممن لم يمتلك خبرة.

