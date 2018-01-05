خبراء يحددون تأثيرات الذكاء الاصطناعي بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

حدد خبراء تقنيون عدة تأثيرات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المملكة، جاء في مقدمتها خلق اقتصاد قوي يعتمد على الاستثمار، ونقل الصناعات مستويات أعلى، وتطوير الأنظمة الصحية والتعليمية والتجارية، وتغيير سوق العمل بعد طرح وظائف مبتكرة في جميع القطاعات.

وقال الخبير التقني فيصل الأنصاري إن الذكاء الاصطناعي سيتحقق دون الاعتماد على مساعدة خارجية، وأوضح أنه سيتم توظيف الذكاء الاصطناعي بآلية مدروسة للوصول إلى الهداف المرجوة، بينما ستظل الوظائف المهنية متاحة.

وأشارت عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، الدكتورة لطيفة العبدالكريم، إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعد وسيلة نقل، لخلق سياسة عمل مبتكرة تضمن الاستمرارية في الجودة والتطور.

وأضافت، الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن دور الإنسان، لكنه سيساعد في خلق مفاهيم جديدة لتقديم الخدمات وتطوير بيئة العمل.

ومن جانبه حذر مؤسس شركة ” صحارى نت ” قيس العيسى، من فقدان الوظائف المهنية خلال السنوات المقبلة، قائلا يجب تطوير الذات بشكل مستمر، وتشجيع المواطنين للاستثمار في هذا المجال، وأن يكون الرجل الآلي من صنع أبناء المملكة بدلا من استيراده من الخارج.

يذكر أن دراسة حديثة لشركة الأبحاث ” جارتنر ” أوضحت أن الذكاء الاصطناعي سيوفر 2.3 مليون وظيفة حول العالم في عام 2020م.