الذهب يهبط لكن يتجه لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع

واشنطن(صدى):

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة قبل بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، لكنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1318.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1319.10 دولار للأوقية.

وبلغ الذهب أعلى مستوى في المعاملات الفورية منذ 15 سبتمبر أيلول عند 1325.86 دولار للأوقية أمس، مع تراجع الدولار. وارتفع المعدن الأصفر بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.