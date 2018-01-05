بشهادة دولية.. المملكة بريئة من أحداث 11 سبتمبر

نايف السالم(صدى):

دعا محامون سعوديون، محكمة مانهاتن الفيدرالية، برفض الدعوى القضائية المقدمة من قبل أقرباء ضحايا 11 سبتمبر في نيويورك الأمريكية.

وأكد محامو المملكة، أن هذه الدعوات مجرد مزاعم دون أدلة، مطالبين قاضي المحكمة بعدم قبول أي دعوى قضائية دون وجود ادلة، وهي التي لا توجد مطلقا ضد المملكة في أحداث 11 سبتمبر، وذلك وفقا للقوانين.

وأعلنت وكالة الأنباء الأمريكية ” أسوشيتد برس ” ، أن تقرير لجنة 11 سبتمبر تضمن عدم وجود دليل على أن حكومة المملكة كمؤسسة أو كبار المسؤولين لم تمول أو تدعم بأي شكل من الأشكال الهجمات، موضحة أن جميع الأدلة تؤكد براءة المملكة تماما.