2017 يحتل ثاني أشد الأعوام حرارة

عواصم عالمية(صدى):

صرح المركز الأوروبي لمراقبة التغير المناخي أمس الخميس، إن العام الماضي كان ثاني أكثر الأعوام المسجلة حرارة في شتى أنحاء العالم بعد عام 2016.

كما شهد العام الماضي، وجود علامات على التغير المناخي تراوحت بين حرائق الغابات وذوبان الجليد القطبي.

وقالت هيئة كوبرنيكوس للتغير المناخي، إن درجات الحرارة بلغت في المتوسط 14.7 درجة مئوية عند سطح الأرض وهو ما يزيد 1.2 درجة مئوية عن زمن ما قبل العصر الصناعي.

وأضافت أن العام الماضي كان ” أكثر برودة قليلاً عن 2016، وهو أشد الأعوام المسجلة حرارة وكان أكثر حرارة من ثاني أكثر الأعوام حرارة سابقاً وهو 2015 ” .