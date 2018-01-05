زيادة مبيعات السيارات 8% مع تطبيق قرار قيادة المرأة

نايف السالم(صدى):

قدمت معارض السيارات عددا كبيرا من العروض للنساء بالتزامن مع تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة.

وأوضح مديري معارض السيارات أن النساء اللاتي يزرن المعرض للاستفسار عن الأسعار والألوان المتاحة، والأحجام الصغيرة وكذلك إجراءات البيع أو التأجير، وأيضا قوة المحرك وقدرته على توفير الوقود وسعة السيارة والكماليات المتوفرة.

وقال محمود زين مدير أحد معارض السيارات أنه منذ إصدار قرار السماح للمرأة بالقيادة لاحظنا زيادة في معدلات التردد على المعرض وتتركز الاستفسارات على الألوان والأحجام وإجراءات البيع.

يتوقع الكثير من مديري المعارض ارتفاع معدلات البيع بنسبة بين 6 : 8 %، نظرا لقرب تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة، الأمر الذي زاد من معدلات الإقبال على المعارض .