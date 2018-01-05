ضربة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب جنوب غرب تركيا

أنقرة(صدى):

وقعت ضربة أرضية بقوة 4.2درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، في ولاية موغلا جنوب غرب تركيا.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث (آفاد) في بيان، إن مركز الضربة كان في قضاء ” أولا ” التابع للولاية وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب وكالة ” الأناضول ” للأنباء التركية الرسمية.

وشهدت ” موغلا ” ، في نوفمبر الماضي، زلزالين بقوة 5 و1ر5 درجات على مقياس ريختر، وأسفرا عن أضرار مادية في بعض الأحياء. كما شهدت الولاية زلزالاً بقوة 5ر4 درجات على مقياس ريختر الشهر الماضي دون وقوع خسائر.