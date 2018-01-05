لجنة تحكيم المجاهيم في جائزة الملك عبد العزيز للإبل تستعرض 15 فردية من جل المجاهيم

عادل الحربي(صدى):

استعرضت لجنة تحكيم المجاهيم في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم، الإبل المشاركة في فردي جل المجاهيم، إذ أدى ملاكها القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة الفرديات.

وملاك الإبل الذين عرضوا فردياتهم أمام اللجنة في الفردي – جل – مجاهيم: جابر علي ناصر المري، حشر محسن حشر الدوسري، حمد عوضه علي المري، حمود هليل عبيد العصيمى، سالم محمد سالم المري، سعيد صالح سالم المحرمي، سفر حسن عجيان القحطاني، صالح سالم صالح العامري، عبيد محمد مشعل البقمي، علي فهد مشعان الدوسري، علي محمد علي الحساني، مبخوت عبد الله ناجي المنهالي، محمد عبد المحسن عضيب الدوسري، مكتوم مسلم محمد المزروعي، هندي فهيد خالد الهاجري.

وستدخل اليوم, فردي جل الشقح استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.