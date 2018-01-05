النفط يهبط من أعلى مستوى منذ 2015

سنغافورة (صدى):

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة مبتعدة عن أعلى مستوى منذ عام 2015، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره ستة سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال بالقرب من مستوى 62.21 دولار المرتفع الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ مايو أيار 2015.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.99 دولار للبرميل بانخفاض قدره ثمانية سنتات دون سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال ليس بعيدا عن مستوى الذروة البالغ 68.27 دولار والذي سجله في اليوم السابق، وهو أيضًا الأعلى منذ مايو أيار 2015.