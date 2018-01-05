” العلياني ” : مشكلتنا مع وزارة التعليم منظورة قضائيا

علي القحطاني(صدى):

أعلن على العلياني مقدم برنامج ” معالي المواطن ” على قناة MBC، استمرار مشكلته مع وزارة التعليم، واستمرار جلساته القضائية.

وأتهم ” العلياني ” عبر برنامج ” ترند السعودية ” على القناة ذاتها، الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، بعدم أخذ إجراءات ثابتة حيال الحقائق والأدلة والملفات التي قدمها مقدم ” معالي المواطن ” له.

واستنكر ” العلياني ” رفع وزير التعليم، دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضده؛ لاتهامه الوزارة جزافاً بوجود ” عصابات توظيف وفساد ” .

ووجه الدكتور أحمد العيسى، الشؤون القانونية بالوزارة برفع دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضد ” العلياني ” ، على إثر مطالبته في برنامجه ” معالي المواطن ” ، بإنصاف المعلمة الموظفة التي تم تعيينها قبل ١٧ سنة وهي لا تعلم.