منح 7 دقائق مجانية بالمواقف المدفوعة في مكة

نايف السالم(صدى):

أقرت الجهة المنفذة للمواقف الخاضعة للرسوم بمكة المكرمة، بمنح سبع دقائق مجانية للوقوف داخل تلك المواقع التي من خلالها يتم شراء التذكرة ووضعها داخل المركبة، وعند انتهاء الوقت المحدد يتم تحرير مخالفة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 200.

أوضح أحد مشرفي المواقف فهد الدوسري أنهم يعملون تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة، حيث يقومون بتهيئة جميع المواقع الخاضعة لرسوم المواقف ويتم تجهيزها، وذلك بترصيفها بشكل خاص ومن ثم وضع جهاز آلي في جميع المواقع.

وعلى إثره يقوم المستفيد بإصدار التذكرة بحسب الوقت المحدد الذي يرغب بالوقوف، واضعا تلك التذكرة على مقدمة السيارة، وهو الأمر الذي يتيح للمشرف قراءة الوقت، وفي حال عدم التزام صاحب المركبة بالمدة المحددة للوقوف تتم مخالفته مباشرة عبر جهاز يدوي يعمل على رصد وتحرير المخالفة بشكل مباشر.

من جانبه قال مدير الإعلام والنشر الإلكتروني بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني إن هناك عقدا مبرما مع هذه الجهة المشغلة لتلك المواقف والتي تعمل تحت إشراف الأمانة، مشيرا إلى أن هذه المواقف تعد خطوة مهمة في تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ككل.