حيلة ذكية لمراقبة زوجك والتأكد من خيانته دون أن يشعر

متابعات(صدى):

قدمت أخصائية في العلاقات الزوجية، حيلة ذكية تسمح لك فعلاً بإكتشاق كذب الشريك أو خيانته لك من دون أن يدرك ذلك وبعيداً عن التسبب لكِ بالمشاكل.

وقالت الأخصائية ، توقفي عن ملاحقة حركته عبر ” فيسبوك ” أو حالته على ” واتساب ” والأهم من ذلك توقفي عن طرح اسئلة كثيرة عليه وكأنك تخضعين الشريك لعملية تحقيق دقيقة لأن من شأن ذلك أن يبعدك عنه وينفره منك وصولاً إلى حدّ الرغبة في الانفصال على الرغم من حبه الشديد لك.

يكفي أن تفسحي له المجال قليلاً وتمنحيه شيئاً من الحرية، ,إن تغيرت تصرفاته وابتعد عنك قليلاً وشعرت بشيء من البرودة في العلاقة ذلك دليل على أن شيئاً ليس بصحيح وبالتالي عليك مفاتحته بالموضوع.

وإن شعرت بقربه منك، تأكدي من أنه اشتاق اليك وشعر بقيمة وجودك في حياته، وهذا أجمل ما في الحب والعلاقة الصادقة.

إياك أن تتأثري بحركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فذلك لا يعني شيئاً، خصوصاً أن من يحبك لن يهتم بالتعرف إلى غيرك وبالتالي قليل من الثقة بنفسك لن يضرك على الاطلاق بل على العكس تتأكدين من خلال هذه الوسيلة القديمة الجديدة من حقيقة وصدق مشاعر الشريك تجاهك.