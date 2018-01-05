بالصور.. وزير الدفاع الكويتي يتفقد المشاركين في ” إعادة الأمل ” بالمملكة

خالد الضبيبي(صدى):

تقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بزيارة للقوات الكويتية، المشاركة في عملية ” إعادة الأمل ” ، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للإطمئنان عليهم وتفقد أحوالهم.

وصرح في الزيارة، إن دور القوات الكويتية المشاركة، يأتي استكمالاً لدورها التاريخي في مساندة ومشاركة إخوانها في منطقة الخليج وفي المنطقة العربية.

وأضاف، واجبنا تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة هو واجبنا تجاه وطننا الكويت، مؤكدًا اعتزازه وفخره برجال الجيش الكويتي.

